İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlik sırasında küresel karşılıklı gümrük vergilerini açıkladı. Açıklamasını "ekonomik bağımsızlık ilanı" olarak nitelendiren Trump, kapsamlı misilleme gümrük vergileri getirdi.

ÇİN'E YÜZDE 34, AVRUPA BİRLİĞİ'NE YÜZDE 20, JAPONYA'YA YÜZDE 24,HİNDİSTAN'A YÜZDE 26 VE İNGİLTERE'YE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

"ABD'nin altın çağı geliyor" diyen Trump, çoğu ülkeye uygulanan yeni oranları gösteren bir panoyu havaya kaldırdı ve Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve İngiltere'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, ayrıca yurt dışında ürtülen otomobillere de yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı.

DEVLET BAŞKANLARINA SESLENDİ

"ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" diyen Trump, "Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Trump'ın bu hamlesine sebebiyet veren olay ise dış ticaret açığının rekor kırması oldu. ABD Ticaret Bakanlığı'nın 3 Mart'ta açıkladığı verilere göre ülkenin dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 34 ve yıllık bazda yüzde 96,5 artış gösterdi. Böylelikle ocakta 131,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİĞİ ÜLKELER

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı ocak ayında 29,7 milyar dolar olurken, Avrupa Birliğine (AB) 25,5 milyar dolar, Meksika'ya 15,5 milyar dolar ve Kanada'ya 11,3 milyar dolar mal ticareti açığı verildi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri ise şu şekilde sıralandı:

İsviçre: 22,8 milyar dolar,

İrlanda: 12,4 milyar dolar,

Vietnam: 11,9 milyar dolar,

Almanya: 7,6 milyar dolar,

Tayvan: 7,5 milyar dolar,

Japonya: 7,4 milyar dolar,

Güney Kore: 5,4 milyar dolar,

Hindistan: 4,2 milyar dolar,

İtalya: 3,5 milyar dolar,

Malezya: 2,5 milyar dolar,

Avustralya: 2 milyar dolar,

Hong Kong: 1,4 milyar dolar,

Fransa: 1 milyar dolar,

Singapur: 1 milyar dolar,

İsrail: 6 milyon dolar,

Birleşik Krallık: 500 milyon dolar

Suudi Arabistan: 100 milyon dolar

SADECE 3 ÜLKE VE ORTA AMERİKA'YA TİCARET FAZLASI VERİLDİ

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (4,3 milyar dolar), Orta Amerika ülkelerine (4,3 milyar dolar), Belçika (6 milyon dolar) ve Brezilya (600 milyon dolar) oldu.