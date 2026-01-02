Haberler

İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler
Güncelleme:
İran, Batı'nın finansal yaptırımlarını aşmak amacıyla savunma sanayii ihracatında kripto parayla ödeme seçeneğini devreye almaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı'na bağlı ihracat kurumu Mindex, askeri sözleşmelerde kripto, takas ve İran riyaliyle ödeme modellerine açık olduğunu duyurdu.

İran'ın, Batı'nın uyguladığı finansal yaptırımları aşmak amacıyla savunma sanayii ihracatında kripto parayla ödeme seçeneğini devreye almaya hazırlandığı bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'na bağlı ihracat kurumu Mindex, askeri sözleşmelerde dijital varlıklarla ödeme kabul etmeye açık olduğunu duyurdu.

TAKAS YÖNTEMİ DE GÜNDEMDE

Tanıtım belgelerinde Mindex'in kripto paranın yanı sıra takas yöntemi ve İran riyaliyle ödeme modellerini de müzakereye açık tuttuğu belirtildi. Kurum, 35 ülkeyle aktif müşteri ilişkisi olduğunu ifade ederken; satış kataloğunda Emad balistik füzeleri, Shahed tipi İHA'lar, Shahid Soleimani sınıfı savaş gemileri ve kısa menzilli hava savunma sistemlerinin yer aldığı aktarıldı.

ALTERNATİF FİNANSMAN KANALLARI PEŞİNE DÜŞTÜLER

Uzmanlar, bu adımı İran'ın yaptırımlar altında savunma ihracatını sürdürmek için alternatif finansman kanalları oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

