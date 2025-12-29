Haberler

Dünyanın en uzun otoyol tüneli Çin'de açıldı

Dünyanın en uzun otoyol tüneli Çin'de açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan 22,13 kilometrelik Tianshan Shengli Otoyol Tüneli hizmete girdi. Bu tünel, Urumçi ile Korla şehirleri arasında önemli bir bağlantı sağlayarak yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltacak.

ÇİN'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 22,13 kilometrelik Tianshan Shengli Otoyol Tüneli hizmete girdi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'dünyanın en uzun otoyol tüneli' olarak adlandırılan 22,13 kilometrelik Tianshan Shengli Otoyol Tüneli'nin hizmete açıldığı bildirildi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki idari merkezi Urumçi ile güneydeki Korla şehrine kadar uzanan 324 kilometrelik otoyolun, bölgenin kuzeyi ve güneyindeki yerleşimler arasında bağlantı sağlayacağı belirtildi. Yapımı 5 yıl süren otoyolun en kritik bölümü olan tünelin, dağ geçitlerinde önceden saatler süren yolculuğu 20 dakikaya kadar düşürdüğü kaydedildi.

Toplam 22,13 kilometre uzunluğa sahip, çift şeritli duble yollu tünel, 'dünyanın en uzun otoyol tüneli' olarak gösteriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Yargıtay, Narin Güran'ın ailesine verilen cezaları onadı

Yargıtay, Narin Güran'ın ailesine verilen cezaları onadı