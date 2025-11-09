Bakan Uraloğlu, Mısır'da TRANSMEA 2025 Fuarı'na Katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenen Uluslararası TRANSMEA 2025 Fuarı'nın açılış törenine katıldı ve mevkidaşlarıyla fotoğraf çektirdi.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRANSMEA 2025 Fuarı'na katılmak üzere Mısır'a gitti.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahire'de Uluslararası TRANSMEA 2025 Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak ettik. Değerli mevkidaşlarımızla aile fotoğrafı çektirdik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya