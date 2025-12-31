Almanya'da banka şubesinin 30 milyon euro bulunan kiralık kasaları soyuldu

Almanya'nın batısındaki Gelsenkirschen kentinde hırsızlar, bir ana cadde üzerindeki bankanın kasalarına büyük bir matkap kullanarak girdi ve 30 milyon dolar değerinde nakit para ve değerli eşya çaldı.

Polis Sözcüsü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada soygunu Hollywood filmi Ocean's Eleven filminde yaşananlara benzetti ve "çok profesyonel bir şekilde" gerçekleştirildiğini söyledi.

Sparkasse bankasının şubesinde yaşanan olayda hırsızlar, üç binden fazla kiralık kasada bulunan para, altın ve mücevherleri çaldı.

Gelsenkirchen Polisi, Pazartesi sabahın ilk saatlerinde çalan yangın alarmıyla soygundan haberder olduklarını belirtti.

Şu ana kadar olayla ilgili olarak herhangi bir gözaltı yapılmadı ve soyguncular firari durumda.

Polis, hırsızların kentin Buer semtinde bulunan Nienhof Caddesi üzerindeki bankaya "sakin Noel gününden" faydalanarak erişildiğini kaydetti.

İlk bulgulara göre hırsızlar bankaya yakındaki bir otoparktan girip, aynı yerden dışarıya çıktılar.

Görgü tanıkları, otoparkın merdiveninde büyük çantalar taşıyan birkaç kii gördüklerini söyledi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde siyah bir Audi marka aracın otoparktan ayrıldığının görüldüğünü belirtti.

Yeraltındaki kasa odasına açılan delik Pazartesi günü sabaha karşı bulundu. Polis ve itfaiye binada arama yaptı.

Soygundan etkilenenlere Sparkasse Bankası'nın oluşturduğu yardım hatttına başvurmaları çağrısı yapıldı. Bilgi isteyen çok sayıda müşterinin banka şubesinin önünde toplanması üzerine polis önlem aldı.

Bankanın internet sitesinden yapılan açıklamada, kiralık kasaların % 95'inin açıldığını ve müşterilerin olaydan etkilenme ihtimalinin büyük olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, her bir kasanın 10.300 euroya kadar sigortalandığı belirtildi ve müşterilere başka bir sigortaları olup olmadığını incelemeleri tavsiye edildi.