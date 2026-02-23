Alman Demiryolları ile Alman Lokomotif Makinistleri Sendikası (Gdl) Arasındaki Ücret Anlaşmazlığında Kritik Hafta

Haber: İlhan Baba

(Frankfurt) – Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile Alman Lokomotif Makinistleri Sendikası (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL)) arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde kritik hafta başladı. Taraflar, son tur müzakereler için bir araya geldi. Beş gün sürmesi planlanan görüşmelerde cuma gününe kadar uzlaşma sağlanamazsa mart ayından itibaren uyarı grevlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde bu süreç, 2018'den bu yana GDL'nin ülke genelinde demir yolu ulaşımını aksatan grevler yapmadığı ilk toplu sözleşme dönemi olacak. Aksi durumda ise yeniden grev ihtimali güçlenecek.

Yaklaşık iki hafta önce işveren tarafı ilk teklifini sunmuş, GDL ise başlangıçta görüşmeleri kesme tehdidinde bulunarak sert tepki göstermişti. Sonraki temaslarda ise her iki taraf da bazı başlıklarda yakınlaşma sağlandığını açıkladı.

Deutsche Bahn'ın teklifine göre ücretlere iki aşamada toplam yüzde 3,8 zam yapılması, ücret sisteminde düzenlemelerle ek yüzde 2,2 artış sağlanması ve 400 avro tutarında tek seferlik ödeme yapılması öngörülüyor. Teklifte, GDL'nin talep ettiği ek ücret kademesi de yer alıyor.

Ancak sözleşmenin süresi konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılığı bulunuyor. İşveren tarafı 30 ay süre talep ederken, GDL 12 ayda ısrar ediyor. Bu başlıkta uzlaşma sağlanamaması halinde grev olasılığının artacağı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA