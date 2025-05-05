ABD Göçmenlere Dönüş Desteği Sağlayacak

ABD yönetimi, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek göçmenlere bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, federal hükümetin göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir adım atacağını açıkladı. Yönetimin, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere 'seyahat yardımı' kapsamında bin dolar vereceği bildirildi.