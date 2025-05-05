ABD Göçmenlere Dönüş Desteği Sağlayacak
ABD yönetimi, kendi istekleriyle ülkelerine dönecek olan göçmenlere bin dolar destek vereceğini duyurdu. İç Güvenlik Bakanlığı, bu yeni adım ile göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmayı hedefliyor.
ABD yönetimi, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek göçmenlere bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, federal hükümetin göçmenlerin dönüşlerini hızlandırmak için yeni bir adım atacağını açıkladı. Yönetimin, ABD'de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere 'seyahat yardımı' kapsamında bin dolar vereceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya