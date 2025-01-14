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2025'te Almanların Tatil Harcamaları 85 Milyar Avro Olacak

2025'te Almanların Tatil Harcamaları 85 Milyar Avro Olacak
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Dünya Kardeşkentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, 2025 yılında Almanların tatil harcamalarının 85 milyar avroya ulaşacağını, bunun 7 milyar avroluk kısmının Türkiye'ye yapılacak satışlardan oluşacağını açıkladı. Baraner, Almanya pazarının Türkiye turizmi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Haber : İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Dünya Kardeşkentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, "2025 yılında, Almanlar tatil harcamalarının 85 milyar avroya ulaşmasını bekliyor. Bunun 7 milyar avroluk kısmı, Türkiye'ye yapılacak satışlardan oluşacak" dedi.

Türkiye turizminde 46 yılı geride bırakan Dünya Kardeşkentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Dünya turizminin büyüme eğilimlerini, Almanya pazarındaki dinamikleri ve Türkiye'nin bu süreçteki stratejik avantajlarını değerlendiren Baraner, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklere ve savaşların yarattığı tedirginliğe rağmen turizm sektöründe hareketliliğin sürdüğünü söyledi.

Baraner, küresel turizmde önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 7 oranında bir büyüme beklendiğini ve Türkiye gibi dinamik pazarlarda bu oranın iki haneli seviyelere ulaşabileceğini ifade etti. Baraner, bu büyümenin, ekonomik durgunluk ve tasarruf eğilimleriyle bir çelişki oluşturabileceğini kaydetti.

Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmelerin Türkiye turizmine etkisini değerlendiren Hüseyin Baraner, "Suriye'de barış süreci ve mülteci dönüşlerinin iyi yönetilmesi halinde, Anadolu ve Mezopotamya, dünya turizm haritasında önemli bir yer edinebilir" dedi. Baraner, ayrıca Türkiye'nin kültürel bir merkez olma yolundaki adımlarının, turizmi yalnızca deniz-kum-güneş üçgeninden çıkarıp çok daha geniş bir perspektife taşıyacağını vurguladı.

Almanya pazarı ve Türkiye'nin stratejisi

"Almanya, Türkiye turizmi için hayati öneme sahip bir pazar" diyen Hüseyin Baraner, Alman turistlerin tatil alışkanlıklarını ve beklentilerini de anlattı. Almanya'daki yabancı kökenli nüfus ve hızla büyüyen "Bestager" (60 yaş üstü) grubunun, Türk turizmi için büyük bir fırsat sunduğuna işaret eden Baraner, sağlıklı yaşam ve fitness odaklı yatırımların, uzun yaşam trendine uygun altyapılar ve kültürel etkinliklerin, bu grupları Türkiye'ye çekmek için önemli avantajlar olarak öne çıktığını aktardı.

2025 Almanya turizm öngörüleri

Baraner, "2025 yılında, Almanlar tatil harcamalarının 85 milyar avroya ulaşmasını bekliyor. Bunun 7 milyar avroluk kısmı, Türkiye'ye yapılacak satışlardan oluşacak" dedi. Alman turistlerin, tatil sırasında daha fazla harcama yapmayı planladığını ifade eden Baraner, Türkiye'nin özellikle paket turlar konusundaki fiyat-kalite dengesinin takdir edildiğini bildirdi.

Alman turizm sektörü için 2025 yılının, Türkiye pazar payının yeniden paylaşıldığı bir dönem olacağını ifade eden Baraner, ANEX Grubu, Ferientouristik/CORAL ve Bentour gibi Türk kökenli tur operatörlerinin pazardaki etkisinin giderek arttığını anlattı.

Stratejik yol haritası

Türkiye'nin, Almanya ile sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmesi gerektiğini belirten Baraner, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasını önerdi. Almanya'da düzenlenecek geniş katılımlı turizm çalıştayları ve kültürel etkinliklerle algıların olumlu yönde değiştirilebileceğine dikkat çeken Baraner, "Türkiye'nin Almanya'dan her yıl 10 milyon turist çekme potansiyeli var. Bu hedefe ulaşmak için tur operatörleriyle ortak çalışılmalı, Almanya'nın kültürel ve demografik zenginliklerine uygun ürünler sunulmalı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
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