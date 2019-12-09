Dünya şehirlerin sorunları İstanbul'da tartışılacak
Akıllı şehirler ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı 8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2020 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
09.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:09
Akıllı şehirler ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı 8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2020 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com