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Dünya şehirlerin sorunları İstanbul'da tartışılacak

Akıllı şehirler ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı 8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2020 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

09.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:09
Dünya şehirlerin sorunları İstanbul'da tartışılacak

Akıllı şehirler ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı 8.Uluslararası ICSG 2020 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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