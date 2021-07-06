Dünya şampiyonu Derin Toparlak: "Pes etmedim ve altın madalyaya ulaştım"
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Dünya şampiyonu Derin Toparlak: "Pes etmedim ve altın madalyaya ulaştım"

Dünya şampiyonu Derin Toparlak: 'Pes etmedim ve altın madalyaya ulaştım'
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Rusya'daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazanan milli sporcu Derin Toparlak, sözünü verdiği şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Rusya'daki CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazanan milli sporcu Derin Toparlak, sözünü verdiği şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyükler paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde eden Derin Toparlak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu Derin, "Sözünü verdim, yaptım, altın madalyayı aldım. Sevinçliyim, gururluyum, bayrağımızı göndere çektirdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Zorlu bir antrenman sürecinden geçtiklerini belirten Derin, "Pandemi nedeniyle uzun bir süre su antrenmanlarımı yapamadım. Yurt dışındaki rakiplerim çalışırken ben çalışamadım ama kararlılığım ve inancım sayesinde asla pes etmedim. Devam ettim ve altın madalyaya ulaştım. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Derin Toparlak'tan Rusya'da tarihi şampiyonluk
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
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