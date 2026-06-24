TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda başarısızlığın nedenleri tartışılmaya devam ediyor. Kadro yapılanması ve hücum hattındaki tercihlerin gündemde olduğu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı bir golcüyü devşirerek milli takıma kazandırmayı planladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

SANTRFOR TARTIŞMASI GÜNDEME GELDİ

Dünya Kupası'nda hücum hattındaki etkisiz görüntü sonrası santrfor eksikliği en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Kadroda saf santrfor olarak değerlendirilen tek isim olan Deniz Gül'ün sınırlı süre alması da tartışmaları beraberinde getirdi.

TFF'DEN RESMİ YANIT İDDİASI

Sabah'ın haberine göre TFF kaynakları, devşirme bir forvet için çalışma yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Haberde, federasyonun gündeminde böyle bir planın bulunmadığı ifade edildi.