“Kupa Günlüğü” Turnuvanın Nabzını Tutuyor

KİMSENİN GÖREMEDİĞİNİ GÖRDÜ

D-Smart spor yorumcusu Semih Sezerli, Avustralya’ya 2-0 kaybettiğimiz maç öncesi yaptığı analizle gündem oldu.

SporSmart’ta yayınlanan Kupa Günlüğü programındaki yorumlarıyla maçı adeta önceden oynayan Semih Sezerli’nin görüşleri, maçtan sonra viral oldu. Paylaşım, milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Kupa Günlüğü stüdyosunda Aykut Aydın, Cem Yılmaz, Semih Sezerli, Mesut Aydın Kale ve Berke Kosova gibi güçlü isimler çarpıcı analizleriyle yer alacak.

ÖZEL DEĞERLENDİRMELER

Usta yorumcu kadrosuyla A Milli Takımımızın Paraguay ve ABD maçlarının öncesinde ve maç bitimlerinde yayına gelecek Kupa Günlüğü programı; mücadeleye dair özel değerlendirmeler, sıcağı sıcağına canlı bağlantılar, özel röportajlar ve akıllı ekranda yapılacak taktik analizlerle ekrana gelecek.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Turnuvanın düzenlendiği Amerika, Meksika ve Kanada’dan son dakika gelişmelerini aktarmak üzere Kanada’dan Serhan Türk ve ABD’den Yunus Paksoy ile Damla Uğurtürk canlı bağlantılarla milli coşkuyu ve kupa atmosferini anbean Türkiye’ye aktaracak.

SADECE MİLLİ MAÇLAR İÇİN DEĞİL, HER AKŞAM

D-Smart ve D-Smart GO, futbolseverleri sadece milli maç günlerinde değil şampiyona süresince de ekran başına davet ediyor. Milli maç günlerinin haricinde, her akşam saat 20.00’de canlı yayınlanacak olan Kupa Günlüğü, turnuvanın tüm röntgenini çekecek.

SPOR SMART’TA VE D-SMART GO’DA

Heyecan dolu tüm karşılaşmalar, maç önü ve maç sonu programları ile turnuva boyunca ekrana gelecek "Kupa Günlüğü", D-Smart’ın spor kanalı Spor Smart ve D-Smart GO’da izleyicilerle buluşacak. Sude Albayrak, Mutlu Ulusoy, Neslihan Ablay, Leyla Yıldırım ve İnci Bakraç’ın dönüşümlü olarak sunucu koltuğunda yer alacağı programda, dev yorumcu kadrosu turnuvadaki tüm maçları, taktiksel detayları ve merak edilenleri masaya yatırarak seyircileri futbola doyuracak.