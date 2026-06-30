Almanya elendi mi, Almanya Dünya Kupası’ndan elendi mi 2026?

Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’na veda edip etmediği sorusu, Paraguay ile oynanan Son 32 Turu karşılaşmasının ardından netlik kazanacak. Mücadele devam ederken Alman ekibi sahada turu geçmek için mücadele ediyor. Maçın sonucu, Almanya’nın turnuvadaki geleceğini belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.

ALMANYA DÜNYA KUPASI’NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda oynanan Almanya – Paraguay karşılaşmasında büyük heyecan yaşanıyor. Mücadelede Paraguay, Almanya karşısında 1-0 önde bulunuyor ve maçın bu skorla tamamlanması halinde Alman ekibi turnuvaya veda edecek.

PARAGUAY ÖNDE, ALMANYA ELENME TEHLİKESİNDE

Karşılaşmanın ilk bölümünde üstünlüğü ele geçiren Paraguay, bulduğu golle skoru 1-0’a getirerek avantajı yakaladı. Almanya ise beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü henüz bulabilmiş değil. Bu skorun maç sonuna taşınması durumunda Almanya Dünya Kupası’na erken veda edecek.

BERABERLİK DURUMUNDA UZATMALAR OYNANACAK

Mücadelede Almanya’nın skoru eşitlemesi halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Dünya Kupası eleme sistemine göre eşitlik bozulmazsa iki takım 30 dakikalık uzatma süresi ve gerekirse penaltı atışlarıyla tur için mücadele edecek.

MAÇIN KADERİ SON DAKİKALARA BAĞLI

Almanya’nın turnuvadaki geleceği kritik dakikalara girilirken tehlikeye girmiş durumda. Paraguay ise üstünlüğünü koruyarak tarihi bir galibiyete yaklaşmış durumda. Futbolseverler maçın kalan bölümünü büyük bir merakla takip ediyor.

Canlı skor: