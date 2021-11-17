Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri
2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Millileri, play-off turunda ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor.
A Milli Takım, Cebelitarık ve Karadağ engellerini kayıp geçerek Norveç'in de puan kaybetmesiyle Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası bileti için play-off oynamaya hak kazandı.
Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.
Play-off'larda yer alacak takımlar:
- Portekiz
- İskoçya
- İtalya
- Rusya
- İsveç
- Galler
- Türkiye
- Polonya
- Makedonya
- Finlandiya
- Avusturya
- Kuzey Makedonya
A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:
- Portekiz
- İskoçya
- İtalya
- Rusya
- İsveç
- Galler
Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
????Sizce maçın futbolcusu kimdi?
Haberler.com - Spor Haberleri