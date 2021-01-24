Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde
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Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde

24.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:37

Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'ların sahadaki başarı dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Başarısıyla bir çok ülkenin gündeminde olan Türk İHA'ları şimdi de Netflix'te yayımlanan 'Casusluk Sanatı' adlı belgeselde yer aldı.

Küresel dijital eğlence platformu Netflix'te "Casusluk Sanatı" adlı bir belgesel dizi yayımlandı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği "Gözetim Teknolojileri ve Gökteki Göz" mottosuyla ekrana gelen dizide casusluktaki farklı teknikler ele alınıyor.

BAYRAKTAR TB2 SÜRPRİZİ

Yeni istihbarat teknolojilerinin anlatıldığı, göklerden izlemenin önemine dikkat çekilen dizinin ilk bölümünde izleyicilerin karşısına bir sürpriz çıkıyor. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde kilit rol oynayan Türk İHA'sı Bayraktar TB2 kuyruğunda Türk bayrağıyla izleyiciyi selamlıyor.

200 MİLYON KULLANICISI VAR

200 milyona yakın kayıtlı kullanıcısı bulunan Netflix, dünyanın en yaygın ve etkili dijital platformlarının başında geliyor. Türk İHA'larının gelişmiş istihbarat teknolojilerini anlattığı bir dizide yer alması Türk savunma sanayiinin geldiği aşamayı ortaya koyuyor.

Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde
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