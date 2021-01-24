Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde

Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'ların sahadaki başarı dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Başarısıyla bir çok ülkenin gündeminde olan Türk İHA'ları şimdi de Netflix'te yayımlanan 'Casusluk Sanatı' adlı belgeselde yer aldı.