Dünya basını S-400'ün Türkiye'ye gelişini böyle duyurdu

Dış basın da Türkiye ile ABD arasında ciddi krize yol açan bu gelişmeyi okurlarına anında duyurdu. Amerikan medyasının ilk haberlerinde "ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı Türkiye'nin geri adım atmamasına" vurgu yapıldı.

İngiliz Reuters haber ajansı MSB'nın açıklamasını aktardığı haberinde, S-400'lerin Türkiye ile ABD arasında gerilim kaynağı olduğunu hatırlattı.

Fransız AFP haber ajansı da Ankara'dan yapılan açıklamayı abonelerine servis etti.

Amerikan Associated Press (AP) "Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin ilk sevkıyatının ulaştığını açıkladı" ifadesiyle gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Rus Sputnik haber ajansı ise gelişmeye ilişkin haberinde Moskova ile Ankara arasında S-400'lerle ilgili kredi anlaşmasının Aralık 2017'de imzalandığını hatırlattı.

Sputnik International, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın NATO ve ABD tarafından 'güvenlik kaygıları' gerekçe gösterilerek eleştirildiğini yazdı.

ABD MEDYASINDAN 'YAPTIRIM' VURGUSU

Amerikan yayın kuruluşu CNN International, S-400'lerin Ankara'ya gelmeye başlamasının Türkiye'yi ABD yaptırımlarına daha da yaklaştırdığını yazdı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi de 'son dakika' haberinde, "Türkiye'nin ABD ve NATO'nun uyarılarını hiçe sayarak S-400'lerin ilk parçalarını aldığını" aktardı.

WP, Türkiye'nin ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Washington Post haberinde, S-400 anlaşmasının tamamlanması halinde ABD'nin Türkiye'ye tepkisine ilişkin karışık mesajlar verdiği ifade edilen Trump Yönetimi'nden henüz bir yanıt gelmediğini yazdı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'den yapılan uyarılara rağmen S-400'lerin satın alınmasında ısrarcı olduğunu yazdı. NYT, Amerikalı yetkililerin yaptırım tehditlerine de haberinde yer verdi.

Fox News televizyonu internet sitesinden verdiği haberde, "Türkiye'nin satın alınacak ekipmanların bir milli egemenlik meselesi olduğununda ısrar ederek, ABD baskısına boyun eğmediğini" yazdı.