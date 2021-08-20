Dünya basını Muhammed'i konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra uzaktan nefis gol atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, dünya basının dikkatini çekti. Muhammed'in golü övülürken, sevinçte bulamadığı arma daha çok yer edindi. Marca, The Sun, As gibi önemli medya organları Fenerbahçe'nin armasız yeni formasına eleştiri yöneltti.