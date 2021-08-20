Dünya basını Muhammed'i konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
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Dünya basını Muhammed'i konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

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Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra uzaktan nefis gol atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, dünya basının dikkatini çekti. Muhammed'in golü övülürken, sevinçte bulamadığı arma daha çok yer edindi. Marca, The Sun, As gibi önemli medya organları Fenerbahçe'nin armasız yeni formasına eleştiri yöneltti.

Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, evinde rakibini Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

GOLÜ ATTI ARMAYI BULAMADI

Fenerbahçe'nin forvetsiz ve oldukça eksik bir kadro ile çıktığı HJK Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderirken gol sevinci sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Sporarena'nın aktardığı haberde; dış basının Fenerbahçe maçına verdiği tepkiler derlendi.

Dünya basını Muhammed'i konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

İşte dünya basınında yazılanlar:

Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...

The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...

Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...

AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...

Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...

Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...

Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...

La Republica: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu...

Dünya basını Muhammed'i konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
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