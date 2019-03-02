Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor

Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'nın kendileri için oynama teklifini reddetti.

Türkiye için oynamak istediğini geçtiğimiz sezon açıklayan 24 yaşındaki futbolcu, Mircea Lucescu döneminde milli takımda değerlendirilmemişti. Babası Gineli annesi Türk olan Sangare'nin Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesinin ardından özellikle mart ayı için çok umutlu olduğu ve davet beklediği belirtildi.

Sangare, Antalyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon yerel bir kanalda açıklamalarda bulunan Nazım Sangare'nin menajeri Ergin Yücetaş şunları söylemişti;

"Antalyaspor'da başarılı olduktan sonra Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek ve Avrupa'nın önemli takımlarında yer almak istiyor. Antalyaspor'da çok mutlu, taraftarın sevgisi de O'na büyük özgüven sağlıyor"