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Dudak uçuklatan tarihi rakam! Burak Elmas, Falcao'nun kulübe maliyetini açıkladı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas merakla beklenen menajerlik ücretlerini açıkladı. 2015-2022 arası 39 milyon euro menajerlik komisyonunun, 51 futbolcunun 66 menajerine ödendiğini belirten Elmas, 2019'da Monaco'dan bedelsiz transfer edilen Radamel Falcao'nun ise sarı-kırmızılı formayı giydiği sürece kulübe brüt maliyetinin 22.9 milyon euro olduğunu belirtti.

1000 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki dönemlere ait menajerlik ücretleriyle ilgili açıklama yaptı.

MUSTAFA CENGİZ DÖNEMİNDE 23 MİLYON EURO HARCANDI

Fanatik'in haberine göre, Başkan Elmas, Dursun Özbek döneminde 12 milyon euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon euro, kendi dönemlerinde ise 4 milyon euro menajerlik ücreti ödendiğini açıkladı.

FALCAO'NUN MALİYETİ 22.9 MİLYON EURO

2015-2022 arası 39 milyon euro menajerlik komisyonunun, 51 futbolcu 66 menajer için ödendiğini aktaran Elmas'ın Radamel Falcao ve Jesse Sekidika için yaptığı bilgilendirme ise dikkat çekti. Başkan, Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bonservis ödenmeden gelen Jesse Sekidika transferi için oyuncunun menajerine 1.6 milyon euro ödendiğini açıkladı. Kolombiyalı süperstar Radamel Falcao'nun Eylül 2019'da Monaco'nun bedelsiz transferindeki menajerlik ücretinin ise 3 milyon Euro olduğunu aktardı. Öte yandan Elmas, Falcao'nun kulübe toplam maliyetinin 22.9 milyon euro olduğunu belirtti.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Burak Elmas, Falcao, Spor, Haberler

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