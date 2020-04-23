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Koronavirüs, Türkiye, Spor, Haber

İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti

Koronavirüs sürecinde İranda'ya yardım elini uzatan Türkiye'ye İrlanda ekibi Drogheda United, sosyal medyasından Osmanlı dönemindeki yardımı hatırlatarak teşekkür paylaşımında bulundu.

23.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:51
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti

Koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'den koruyucu ekipman yardımı alan İrlanda'nın futbol takımı Drogheda United, bu yardımlar karşısında Türkiye'ye teşekkür etti.

Armasında ay yıldız taşıyan ve Trabzonspor'un kardeş takımı olarak bilinen Drogheda United teşekkür mesajını iletirken, 173 yıl öncesindeki büyük kıtlıkta Osmanlı Devleti'nin İrlanda'ya yaptığı yardımları da hatırlattı.

1845 yılında İngiliz sömürgesi olan İrlanda, 6 yıl süren büyük bir kıtlık yaşadı. 1 milyona yakın İrlandalı hayatını kaybetti. Açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle 2 milyon kişi ise göç etmek zorunda kaldı. İrlanda halkının yaşadığı felaketi İrlanda asıllı doktoru Joseph'ten öğrenen Sultan Abdülmecid, 1847 yılında İngiliz Kraliçesi Victoria'dan gizli olarak erzak yüklü gemileri İrlanda'ya gönderdi.

Sultan Abdülmecid'in gönderdiği yardım 31 Mart 1847'de Dublin'e ulaştı. 10-14 Mart 1847 tarihleri arasında ise 3 gemi dolusu tahıl yardımı Dublin ve Cork limanları yerine sefaletin en yoğun yaşandığı Drogheda'ya gönderildi.

ARMASINDA AY YILDIZ VAR

Osmanlı Devleti'nden gelen yardımlar sayesinde hayatta kalan Droghedalılar, yardım gemilerinin taşıdığı ay yıldızlı sancağı o günden beri hiç unutmadı. Şehirlerini temsil eden Droghedalılar, Drogheda United takımının armasında ay yıldızı kullandı. 1923 yılındaki Lozan görüşmeleri sırasında Avrupalı tüm delege ve temsilciler Türkiye aleyhine oy verirken, sadece İrlandalı temsilci her oylamada Türkiye lehine oy vermişti.

TRABZONSPOR'UN KARDEŞ TAKIMI

Drogheda United takımı 2012 yılında kendisiyle aynı renkleri taşıyan Trabzonspor'u kardeş takım ilan etti.

Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti

Takımın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi" denildi. "Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşım binlerce beğeni aldı.

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Haber Yorumları (2)
CAVEMAN: Your never walk alone ireland.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MERT: Gurur duyuyorum Türkiyem. ????
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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