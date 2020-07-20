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Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı

Borussia Dortmund, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı 25 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Alman ekibinin ödediği bu bonservis, 17 yaşında bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı
20.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:37

Almanya Bundesliga'da sezonu 2. sırada tamamlayan Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı.

PSG'den Thomas Meunier'yi kadrosuna katan Alman ekibi, ikinci transferini İngiltere'den yaptı ve Birmingham'ın 17 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.

17 YAŞINDAKİ BİR OYUNCUYA ÖDENEN EN YÜKSEK BONSERVİS

Alman ekibinden yapılan açıklamada Bellingham ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı kaydedilirken, Alman basınının iddiasına göre Dortmund, İngiliz oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu rakam, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

"BELLINGHAM ŞAŞIRTICI BİR KALİTEYE SAHİP"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc: "Jude, güvenli bir şekilde bizi tercih etti ve elbette ona gösterdiğimiz sportif bakış açısıyla ilgilendi. Önümüzdeki yıllarda takımı, onunla birlikte daha da geliştirmek istiyoruz. Şaşırtıcı bir kaliteye sahip ve zihinsel olarak fazlasıyla güçlü" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Jude Bellingham ise Dortmund'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "7 yaşımda girdiğim Birmingham City'ye benim için bu zamana kadar yaptıkları şeyler için ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine katıldığım için çok heyecanlıyım. Dortmund'un genç oyuncuların gelişimine yardım edişi, ailemle birlikte aldığım bu kararı kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.

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