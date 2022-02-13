Domenec Torrent, Okan Buruk'u çileden çıkarttı: Galatasaray ile kimse alay edemez, haber bekliyorum

Süper Lig'de 13. sırada bulunan Galatasaray maç fazlasıyla düşme potasının 4 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent'le yolların ayrılması gündeme gelirken adı sık sık Galatasaray'la anılan teknik direktör Okan Buruk, TV 100'e yaptığı açıklamada camiaya açık açık mesaj gönderdi.

"GALATASARAY İLE KİMSE ALAY EDEMEZ"

Göreve hazır olduğunu belirten Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." ifadelerini kullandı.

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