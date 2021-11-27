Dolmabahçe'de kabus gecesi! Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kara Kartal, 20 puanda kalırken 10. sıraya geriledi. Kötü gidişata isyan eden siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta kötü gidiş durdurulamıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu.
BEŞİKTAŞ, 10. SIRAYA GERİLEDİ
Karşılaşma boyunca pek varlık gösteremeyen Beşiktaş, Giresunspor'un 22. dakikada Diabate'nin ayağından bulduğu penaltı golüyle geriye düştü. 39. dakikada Necip Uysal'ın kırmızı kart görmesiyle tamamen gardı düşüne siyah-beyazlılar 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness'in golüne engel olamadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden Beşiktaş, maç fazlasıyla 10. sıraya gerilerken lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kaldı.
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