Dolar/TL 8,50 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,50 seviyelerinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 8,4815 ve en yüksek 8,6165 ile zirvesini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,5577'den tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 8,4990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 10,3730'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 kayıpla 12,0670'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise 90,04 ile önceki kapanışın hemen altında seyrediyor.

Analistler, açıklanan 2021 ilk çeyrek büyümesinin yüzde 7 ile beklentileri aşmasının ardından Türk lirası varlıkların pozitif seyrettiğini bildirdi.

Bugün, ABD ve İngiltere'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, veri gündeminde Almanya'da enflasyonun öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL 8,50 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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