Dolar/TL 8,48 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,48 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,48 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,48 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,48 seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden daha güvercin algılanması ile dün gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı hafiflerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları dolar/TL'deki düşüşü destekledi.

Kavcıoğlu, yıl sonunda enflasyonun düşmesini, cari dengenin de fazla vermesini beklediklerini belirterek, politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğini vurguladı. Kavcıoğlu ayrıca, yeni SWAP anlaşması için görüşülen ülkeler olduğu bilgisini verdi.

Bu gelişmelerle dün 8,4423 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de yüzde 1,1 azalışla 8,4584'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 8,4770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 artışla 10,0810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 11,8290'dan satılıyor.

Dolar endeksi 4 günlük düşüşün ardından bugün yükselişe geçerken, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 92 sınırının hemen altında işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1886 ile yatay seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Almanya ve Avro Bölgesinde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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