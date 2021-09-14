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Güne yatay bir seyirle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, 8,43 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,96'dan, sterlin ise 11,69'dan satılıyor.

Dün yurt içinde açıklanan sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin ardından 8,42-8,48 bandında seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 8,4293'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 8,4280 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 9,9660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 11,6910'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 92,5 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1830'dan işlem görüyor.

DALGALI BİR SEYİR İZLİYOR

Analistler, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği takvim açısından dikkatle takip edilen veri öncesi piyasalarda dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 92,3 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 92,8 seviyesinin ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

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Güne yatay bir seyirle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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