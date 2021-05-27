Güne düşüşle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,43 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,32'den, sterlin ise 11,94'ten alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,4118 ve en yüksek 8,4687 seviyelerini gören dolar/TL, günü de 8,4563 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 8,4340'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,3230'den, sterlin/TL ise 11,9414'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,5'lik artışla 90,1 seviyesinden kapanmasının ardından bugün yeniden 90 kritik eşiğinin hemen altında hareket ediyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin dolar endeksinde dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinde de etkisini gösterdiğini söyledi. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,43 seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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