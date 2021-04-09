Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,16 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,70'ten, sterlin ise 11,17'den alıcı buluyor.

Dün 8,12-8,18 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,1414 seviyesinden tamamladı. Bugüne ise yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,1590 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 9,7050'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 11,1750'den satılıyor. Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler ile dolar endeksindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 92,2 seviyesinde bulunuyor.

8,10-8,20 BANDINDA SEYRETMESİ BEKLENİYOR

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de 8,10-8,20 bandındaki dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar