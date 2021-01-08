Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor

Dün en düşük 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den beri en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7,3491'den tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.55 itibarıyla 7,3640'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, şu dakikalarda 9,0150'den, sterlin/TL de 10,0010'dan işlem görüyor. Analistler, ABD'de yaşanan toplumsal olayların durulması ve yeni mali teşviklere ilişkin sürecin daha etkin ilerleyebileceği beklentisinin doları diğer para birimleri karşında baskılamaya devam ettiğini belirtti.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Bugün yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan