Dolar/TL, 7,31 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,31 seviyelerinden işlem görüyor

01.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:59

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,3060 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,3060 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 6,9574, en yüksek 7,4862 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 6,6 değer kazanarak cuma gününü 7,4339'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 7,3060'tan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 8,8355'ten, sterlin/TL de yüzde 1,3 değer kaybıyla 10,2160'tan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2090 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 90,6-90,9 dar bandında sakin bir seyir izliyor.

Analistler, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatarak, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Dolar/TL, 7,31 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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