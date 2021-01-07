ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
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ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

07.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:26

ABD'de Trump taraftarlarının sokağa dökülmesinin ardından düşüşünü hızlandıran dolar, 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 7,26'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,95'ten, sterlin ise 9,87'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,2664, en yüksek 7,3927 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 7,3067'den tamamladı. Dolar, ABD'de Trump yanlılarının sokağa dökülmesinin ardından üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıdı. 7,2606 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla 7,2640'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, şu dakikalarda 8,9510'dan, sterlin/TL de 9,8710'dan alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve tüketici güven endeksi ile ABD'de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

PİYASALAR ABD VE KORONAVİRÜS HABERLERİNE ODAKLANDI

ABD'de yaşanan toplumsal olayların da gündemin odağında olduğunu belirten analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin haber akışının da izleneceğini kaydetti.

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ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (14)
ASY 1905: Yatırım için bekleyin. Salı günü rakan 7. 15 leri görecektir. uzun vadeye bile gerek yok. 7. 15 ten alın Biden Koltuğa oturduğu zaman 1-2 hafta içinde dolar 8 TL nin üstünde. bana güvenin.
Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
EKONOMİST: faizleri yüksek tuttukları sürece 7. 50 desteğini aşması imkansız. Faizleri düşürmeye başladıklarında uzun vadede 10 bile olacak ama önümüzdeki 1-2 yıl dolar düşük seyredecek.
2 1 Yayından Kaldır
REALİST: dolar yükseldi diye çoğu ürüne zam çakanlar indirim yapacakmı?
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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