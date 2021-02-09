Güne yükselişle başlayan dolar, 7,10'dan işlem görüyor

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Dün 7,0290 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,0775'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,1010 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 8,5770'ten, sterlin/TL da yüze 0,5 değer kazancıyla 9,7780'den satılıyor. Euro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,2078 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 90,7 seviyesinde bulunuyor.

KORONA PİYASALARI ETKİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci