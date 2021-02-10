Güne yükselişle başlayan dolar, 7,08'den işlem görüyor

Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia: Fenerbahçe şampiyon olsa da Erol Bulut'la yola devam etmez

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar

Dün, en düşük 7,0662 en yüksek 7,1401 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0703'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,0830 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,5910'dan, sterlin/TL da yüze 0,2 değer kazancıyla 9,7890'dan satılıyor. Üst üste yükselişini 4. işlem gününe taşıyan ve şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,2124 seviyesinde işlem gören Euro/dolar paritesinde, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,2150 seviyesi takip edilecek. Dolar endeksi ise dünkü kapanışın hemen altında 90,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANI POWELL'İN KONUŞMASI PİYASALARI ETKİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde işgücü istatistikleri ile Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci