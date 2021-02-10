Güne yükselişle başlayan dolar, 7,08'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar, 7,08'den işlem görüyor

10.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:55

Dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 7,08'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,59'dan, sterlin 9,78'den satılıyor.

Dün, en düşük 7,0662 en yüksek 7,1401 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0703'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,0830 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,5910'dan, sterlin/TL da yüze 0,2 değer kazancıyla 9,7890'dan satılıyor. Üst üste yükselişini 4. işlem gününe taşıyan ve şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,2124 seviyesinde işlem gören Euro/dolar paritesinde, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,2150 seviyesi takip edilecek. Dolar endeksi ise dünkü kapanışın hemen altında 90,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD MERKEZ BANKASI BAŞKANI POWELL'İN KONUŞMASI PİYASALARI ETKİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde işgücü istatistikleri ile Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

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Güne yükselişle başlayan dolar, 7,08'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (1)
REALİST: ne zaman ki dolardaki bu düşüş temel tüketim dayanıklı tüketim otomotiv sektörüne yansır o zaman dolardak bu düşüşü başarılı bulurum yoksa milletin döviz hesapları çözülsün yapılan bir strateji olarak deerlendiriririm
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