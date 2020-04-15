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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Ekonomi

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,49'dan, sterlin ise 8,57'den alıcı buluyor.

15.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:15
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün 6,7660 - 6,8232 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,8160'tan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 6,8501'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4920'den, sterlin/TL ise 8,5790'dan satılıyor. Üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandıran dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara artan talebin etkisiyle yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi ise dün 1,10 seviyelerini test etmesinin ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,09 seviyelerinde hareket ediyor.

'DOLARDA 6,90 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, sanayi üretimi endeksi, kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın önemli direnç konuma geldiğini vurgulayan analistler, 6,70 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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