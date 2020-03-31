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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Sterlin, Almanya, Ekonomi

Dolar/TL, 6,59 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,59'dan alıcı buluyor.

31.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:34
Dolar/TL, 6,59 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,59'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 6,59'u test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 6,5763'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 6,5960'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,2570'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 8,1210'dan satılıyor.

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile 6 iş günü gerileyen dolar endeksi, salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle dünkü yükselişini bugüne de taşıyarak 99,5 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1,10 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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