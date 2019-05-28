Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artışa gitmesi sonucu 6,03 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, buradan gelen alımlarla toparlansa da günü yüzde 0,4 düşüşle 6,06'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 6,07 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,79, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,69 seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

'DOLARDA 6,03 ÖNEMLİ DESTEK KONUMUNDA'

Analıstler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Kaynak: AA