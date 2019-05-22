Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün 6,01-6,09 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6,05'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,36 yükselişle 6,07 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,77'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,69 seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ticaret savaşları ve Körfez'deki haber akışının görece zayıflaması ile küresel piyasalarda, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının gündemin odağında olacağını belirtti.

'DOLARDA 6,08 DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında İngiltere tüketici güven endeksi ile ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,05 seviyesinin destek, 6,08'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: AA