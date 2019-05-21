Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün 6,00-6,08 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 6,02'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,03 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,73'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,66 seviyesinden alıcı buluyor.

ABD-ÇİN VE ABD-İRAN OLAYLARI TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalarda, ticaret savaşları ve Körfez'deki gerilim nedeniyle artan jeopolitik riskler gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Çinli teknoloji devi Huawei'nin kara listeye alınmasına neden olan kararı sonrası Çin tarafından misilleme gelebileceği yönündeki açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Jeopolitik riskler açısından gündemin odağında yer alan ABD-İran geriliminde ise taraflardan gelen açıklamalar takip ediliyor.

'DOLARDA 6,06 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın önemli destek, 6,06'nın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA