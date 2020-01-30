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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,57'den, sterlin ise 7,76'dan alıcı buluyor.

30.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:29
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9731'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9603'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9650'den işlem görüyor.

EURO VE NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,5760'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7660'tan satılıyor. Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın en yüksek 98,2 seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 98,0 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1,3015 seviyesinde.

'DOLARDA 5,9850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında Merkez Bankası Başkanı 'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını belirterek, yurt dışında ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve 'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA
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