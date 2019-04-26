Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesi ile yükselişi ivme kazanan dolar/TL, günü yüzde 0,9 artışla 5,92'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,95 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 6,63'den, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,68'den alıcı buluyor. Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinden çıkacak haberlerin beklendiğini belirterek, ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

'5,97 DİRENÇ, 5,89 DESTEK KONUMUNDA'

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,97 seviyesinin direnç, 5,89'un destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA