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Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,94'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,54'ten, sterlin ise 7,74'ten alıcı buluyor.

29.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:33

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.

Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybıyla 5,9415'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9430'dan işlem görüyor.

EURO VE NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5485'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7430'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda 98,0 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1,3050 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,9850 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD 'nın (Fed) faiz kararının izleneceğini belirterek, dış politik gelişmelerin ve koronavirüs ile ilgili akışının fiyatlamalar açısından belirleyici olmayı sürdüreceğini dile getirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9150'nin destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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: Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
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