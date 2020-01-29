: Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

29.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:33

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.

Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybıyla 5,9415'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9430'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5485'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7430'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda 98,0 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1,3050 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,9850 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Kaynak: AA

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