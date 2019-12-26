: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

26.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:14

Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9390'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5845'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7170'ten satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,2990, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1087 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,6 seviyesinde.

'DOLARDA 5,95 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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