Dolar/TL 5,8790 seviyesinde alıcı buluyor

10.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:42

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8790'dan işlem görüyor.



ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İranlı yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile küresel piyasalarda risk algısı önemli derecede azaldı.

Dün, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 5,8564'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 5,8691'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,8790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,5340'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,6930'dan satılıyor.

Brexit belirsizliğinin azalmasına karşın sterlin/dolar paritesi 1,30-1,31 bandında sakin bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi de 3 günlük düşüşün ardından analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,11'in hemen üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar/TL'de önemli destek seviyelerinin kırılmasıyla düşüşün ivme kazandığını ve son iki günde Türk lirasının, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen para birimi olduğuna dikkati çekti. Son iki günde Türk lirası dolar karşısında yüzde 2,2 değer kazandı

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında olacağını bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8590'ın destek, 5,90'ın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA