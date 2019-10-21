Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

21.10.2019 10:54

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek Cuma günü 5,75'e kadar geriledi ve günü yüzde 0,04 azalışla 5,79'dan tamamladı. Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,81'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 6,48, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 7,51'den işlem görüyor.

'DOLARDA 5,8350 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bu hafta boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında merkez bankası faiz kararlarının ve yoğun veri gündeminin bulunduğunu belirterek, Brexit ve Suriye'ye yönelik haber akışının da takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,77 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 5,67'nin gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, 5,8350'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA