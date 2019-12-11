: Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

11.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:49

Üst üste 5 işlem günü devam eden yükselişini dün sonlandıran dolar/TL, 5,7917'ye kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 5,8060'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,8050'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,43'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,62'den satılıyor.

'DOLARDA 5,85 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Kaynak: AA

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