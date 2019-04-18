Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün, Çin'de açıklanan verilerin ardından artan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 5,73'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5,78 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 6,56'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 7,55'den alıcı buluyor. Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerin Mayıs sonuna kadar devam edebileceği söylemlerinin ardından doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandığını bildirdi.

'DOLARDA 5,82 DİRENÇ, 5,72 DESTEK KONUMUNDA'

Bugün yurt içinde para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşünü sürdürebileceğini, 5,82'nin direnç, 5,72'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA