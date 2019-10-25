Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

25.10.2019 09:44

Dün 5,73 - 5,78 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,76'dan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu dünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Analistler, piyasa beklentisinin 100 baz puan olduğunu, ancak swap piyasası işlemlerinin ise 300-350 baz puan dolaylarında indirimi fiyatladığını ifade etti. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,77 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

'DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA'

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,42'den, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,42 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7250'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA