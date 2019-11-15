Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

15.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:15

Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 5,78 sınırına kadar yükselen dolar/TL, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserliğin artması ve sanayi üretimi endeksinin pozitif bölgeye geçmesiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 5,7491'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde, 5,7650'den alıcı buluyor.

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'DOLARDA 5,79 DİRENÇ KONUMUNDA'

Kaynak: AA