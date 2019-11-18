Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

18.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:44

Geçen hafta uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 5,79'un üzerini gören dolar/TL, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserliğin artmasıyla düşüşe geçti ve cuma gününü, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 5,74'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,75'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,36'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 7,43'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 5,78 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA