Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

16.09.2019 10:06

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde piyasa beklentilerine paralel indirime gitmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybederek Cuma gününü 5,68 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 5,73 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6,35, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 7,14'den işlem görüyor.

ARAMCO SALDIRISI TEDİRGİN ETTİ

Analistler, geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türk lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlendiğini, hafta sonu Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında küresel risk algısında bozulmalar yaşandığını söyledi.

ABD'de yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, ayrıca Perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararlarının da takip edileceğini dile getirdi.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde Ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de Eylül ayı New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA